Nach Kauf: Gericht entscheidet über Gasthof Strasser in Zusmarshausen

Plus Nachdem die Gemeinde den Gasthof erworben hat, klagt der vorherige Käufer. Gewinnt Zusmarshausen den Rechtsstreit? Juristen sind skeptisch.

Nach fröhlichen Vereinsfesten sieht es im Moment nicht aus auf dem Gelände des ehemaligen Gasthof Strasser in Zusmarshausen. Ganz im Gegenteil. Nachdem die Marktgemeinde im Herbst von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht hat, sind die Fronten verhärtet. Der Fall ist inzwischen vor Gericht gelandet. Das bereitet dem Juristen und CSU-Marktrat Steffen Kraus große Sorgen. Trotzdem konnte er die Mehrheit des Marktrates nicht von seiner Idee überzeugen.