Glasfaseranschlüsse für rund 2200 Haushalte in Zusmarshausen

Glasfaserkabel sollen in Zusmarshausen für bessere Internetverbindungen sorgen.

Plus Die Deutsche Telekom will 31 Kilometer Glasfaserkabel in der Marktgemeinde verlegen. Bis dahin ist allerdings noch Geduld gefragt.

Von Katja Röderer

Auf einen schnellen Internetanschluss wollen die meisten Zusmarshauser nur ungern verzichten. Seit einiger Zeit schon ist die Marktgemeinde deshalb damit beschäftigt, das Netz möglichst kostengünstig auszubauen. Auch wenn das mit einigem Aufwand verbunden war: Inzwischen ist es gelungen, viele Hausanschlüsse mithilfe von Fördergeldern einrichten zu lassen. Auch wenn sich manch ein Bewohner noch zwei bis drei Jahre gedulden muss. Übrig geblieben sind rund 2200 Haushalte, bei denen keine Förderung möglich ist. Denen will die Telekom nun Glasfaserkabel bis ins Haus legen.

