Gruppe der Realschule Zusmarshausen eröffnet Theatertage

Die Jugendlichen haben das Gedicht "Der Panther" in Zusmarshausen szenisch umgesetzt. Der berühmte Schirmherr fand das Stück toll.

Dieser Auftritt war ein großer Erfolg für die Theatergruppe der Realschule Zusmarshausen: Die Jury der Fördergemeinschaft für das Schultheater an den Realschulen in Bayern (FSR) hatte die Gruppe um die Lehrerinnen Ulrike Bielek und Petra Engelhardt ausgewählt, die diesjährigen Theatertage im Alten Stadttheater in Eichstätt zu eröffnen. Zu Gast waren dabei nicht allein Schulleiter Jürgen Seipt-Wunderwald, der Ministerialbeauftragte für die Realschulen in Schwaben, Bernhard Buchhorn, und der im Kultusministerium für Realschulen zuständige leitende Ministerialrat, Konrad Huber, sondern auch der Schirmherr der Veranstaltung, Moderator und Comedian Chris Böttcher. Er zeigte sich begeistert von der Aufführung der Zusmarshauser.

Diese hatten die Kinder und Jugendlichen selbst erarbeitet, wie sie im Anschluss an die Aufführung in einer Fragerunde dem Publikum berichteten. Ausgangspunkt war dabei das Gedicht "Der Panther" von Rainer Maria Rilke. Entstanden ist daraus am Ende eine Collage aus Erinnerungsstücken an Zoobesuche in der Kindheit, verbunden mit dem dichterisch dargestellten Leiden des einst freien Tigers in seinem Gehege, übersetzt in darstellendes Spiel.

Theaterspielen in der Schule macht fit fürs Leben

Nach drei Jahren Pause fanden die Realschul-Theatertage erstmals wieder statt. In Schülergenerationen an Realschulen gedacht eine sehr lange Pause, so FSR-Vorsitzender Josef Putz. Für viele Schulen hätte sie den völligen Neubeginn in der Theaterarbeit bedeutet. Dabei sei Theaterspiel ein wichtiger Faktor sowohl in der Persönlichkeitsbildung als auch beim Schulerfolg. "Wer Theater spielt, kann sich mehr merken und hat keine Angst, vor Menschen zu sprechen. Das ist in der Schule genauso nützlich wie im Beruf", so der Pädagoge.

Gunter Schulze-Fröhlich, einer der Erfinder der Theatertage, stellte zudem den sozialen Aspekt des Theaterspiels heraus. "Es geht nicht nur um die Inhalte, sondern auch um Soziales", sagte er. Defizite im sozialen Bereich nach den Schulschließungen der vergangenen Jahre könnten auch mithilfe des Theaterspiels aufgeholt werden. Zudem würde Arbeiten im Team eingeübt. Für die Theatertage wurden in diesem Jahr sechs Realschulen aus ganz Bayern ausgewählt. Übrigens: Chris Böttcher hat seine erste Bühnenerfahrung auch in der Theatergruppe seiner Schule erlangt, erzählte er. Die gute Bewertung sei ihm damals fast wichtiger gewesen als die Fünfen in Mathe, Chemie und Physik.

