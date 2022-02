Zusmarshausen

13:00 Uhr

Gute Noten für Französisch an der Zusmarshauser Realschule

Plus Die Realschule in Zusmarshausen wurde als DELF-Partnerschule ausgezeichnet. Hier haben die Schüler das beste Ergebnis in ganz Schwaben erreicht.

Das beste Ergebnis in ganz Schwaben haben die Zusmarshauser Realschüler bei der Teilnahme am DELF-Diplom 2020 erzielt. Das Institut Français München hat der Realschule zudem den höchsten Beteiligungsgrad bescheinigt.

