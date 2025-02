Hackschnitzelanlage statt Friedhof in Steinekirch: Gemeinderat stimmt zu

Der Zusmarshauser Ortsteil Steinekirch soll künftig mit Nahwärme versorgt werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung zu und stellt eine bereits anderweitig ausgewiesene Fläche zur Verfügung. Nach einem Gutachten steht außerdem fest: Die Gemeinde benötigt mehr Personal.

Knapp 500 Einwohnerinnen und Einwohner leben in Steinekirch. Künftig könnten die rund 100 Haushalte durch eine Hackschnitzelheizungsanlage versorgt werden. Diese soll östlich des Kellerwegs entstehen. Der Gemeinderat stellte mit der Änderung des Flächennutzungsplanes nun die Weichen für das Projekt. Eine bislang für einen Friedhof ausgewiesene Fläche wird halbiert. Die Fläche für die Anlage beträgt rund 4000 Quadratmeter.

„Es war ohnehin eine Reservefläche, die als Friedhof ausgewiesen war. Die Entwicklung macht klar, dass wir die Fläche nicht als Friedhof brauchen werden, weshalb das eine gute Lösung ist. Der Platz ist da“, so Bürgermeister Bernhard Uhl. „Wir haben im Ortsteil mit dem Feuerwehrhaus und dem Vereinsheim zwei öffentliche Einrichtungen, die dann auch angeschlossen werden könnten.“ Auch eine Erweiterung auf das Neubaugebiet Am Kreuzle sei denkbar. Die Kosten sollen sich auf rund 2,2 Millionen Euro belaufen, rund 1,7 Millionen sollen durch Zuschüsse aus Förderprogrammen finanziert werden.

Gemeinderat: Zusmarshausen stellt mehr Personal ein

Der Wunsch für das Nahwärmeprojekt kam aus der Bevölkerung. Ende 2024 wurde eine Genossenschaft gegründet. Das Interesse im Ortsteil sei groß. Die Hackschnitzelanlage in Steinekirch ist die dritte geplante im Gemeindegebiet. Im Hauptort wird aktuell eine Anlage gebaut, geplant ist außerdem ein Projekt im Ortsteil Vallried. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht, dennoch hofft Uhl auf einen Baubeginn in diesem Jahr.

Der Bürgermeister gab außerdem ein Gutachten in Auftrag, um zu prüfen, ob die Gemeinde in der aktuellen personellen Besetzung ihren Aufgaben gerecht werden kann. „Wir haben beim Bauhof seit vielen Jahren die gleiche Anzahl an Mitarbeitern. Aber die Aufgaben nehmen zu und auch das Digitale spielt eine Rolle. Es wundert mich nicht, was bei dem Gutachten herausgekommen ist“, so Uhl. Zwei bis zweieinhalb Stellen mehr benötigt allein der Bauhof, der bislang acht Mitarbeitende hat.

„Wir haben allein rund 400 Grünflächen, die wir betreuen müssen. Es wird immer mehr und schon jetzt schieben die Mitarbeiter sehr viele Überstunden vor sich her. Das kann so nicht weitergehen“, so Uhl. Laut Baumgutachter stehen rund 1500 Bäume im Gemeindegebiet, um die sich der Bauhof kümmern muss. „Da stehen wir als Gemeinde in der Verantwortung. Um der nachkommen zu können, brauchen wir mehr Personal. Das machen wir ja nicht einfach so.“ Auch soll es künftig einen Bauhofleiter mit eigenem Büro geben. Beschlossen wurde, dass im Haushaltsplan 2025 das Budget für einen weiteren Mitarbeitenden im Bauhof aufgenommen werden soll. Auch im Bereich der Wasserversorgung war Zusmarshausen laut Gutachten bislang unterversorgt. Eine neue Stelle soll geschaffen werden, aktuell sind dort drei Personen tätig.