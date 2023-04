Zusmarshausen

vor 18 Min.

Bekommt Zusmarshausen einen Bahnhof?

Plus Das Projektteam der Bahn kann sich einen Bahnhalt zwischen Zusmarshausen und Wollbach gut vorstellen. Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Von Katja Röderer

Einen eigenen Bahnhof hatte Zusmarshausen noch nie. Das könnte sich mit dem geplanten Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg aber bald ändern. Vorausgesetzt, alle Beteiligten ziehen an einem Strang. Und noch ein Detail ist entscheidend, um Zusmarshausen rund 170 Jahre nach Inbetriebnahme der Eisenbahnverbindung zwischen Ulm und Augsburg an das Schienennetz anzuschließen.

Wie genau das funktionieren soll? Momentan untersucht das Projektteam der Bahn vier verschiedene Streckenverläufe, auf denen eines Tages Hochgeschwindigkeitszüge in maximal 26 Minuten von Ulm nach Augsburg fahren können. Bis 2024 soll eine Vorzugsvariante aus den vier Trassen gefunden werden. Über diese Vorzugstrasse stimmt 2025 der Bundestag ab, wenn alles nach Plan läuft. Zwei dieser möglichen Trassenvarianten führen über weite Strecken an der Autobahn entlang. In den Plänen zum Bahnausbau sind sie türkis und orange eingezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

