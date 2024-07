Hannelore Ganther aus Zusmarshausen feiert 90. Geburtstag

Anlässlich ihres 90. Geburtstag erhielt Hannelore Ganther Besuch von Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl, der ihr ganz herzlich gratulierte und ihr die besten Wünsche der Marktgemeinde überbrachte. Ganther wurde in Hermannstadt geboren und ist in Bukarest aufgewachsen. Bis zur Geburt ihrer drei Söhne arbeitete sie in einer Stofffabrik und schwärmt heute noch von der Vielfalt und Auswahl der besonderen Stoffarten.

1986 verschlug es Hannelore Ganther mit ihrer kleinen Familie nach Augsburg. Sie war dort bis zu ihrer Rente als Buchhalterin tätig. Obwohl sie alleinerziehend und berufstätig war, schaffte sie es, ihrem geliebten Geräteturnen so oft wie möglich nachzugehen. Nur so erklärt sie sich heute ihre Rüstigkeit im hohen Alter.

Bereits seit 2008 fühlt sich die rüstige Rentnerin im Betreuten Wohnen in Zusmarshausen wohl. Ihren besonderen Geburtstag verbrachte sie dort mit ihrer jüngsten Enkelin, was sie sehr genossen hat. Natürlich wurde der 90. Geburtstag auch gebührend mit Familie und den vier Enkeln nachgefeiert.

Besonders gefreut hat sich die Jubilarin über eine musikalische Einlage von zwei Damen der Chorgemeinschaft Zusmarshausen, die sie selbst jahrelang leidenschaftlich mit ihrer Stimme unterstützte. Bürgermeister Uhl wünscht der sympathischen und immer noch sehr rüstigen Jubilarin alles Gute zu ihrem besonderen Geburtstag und einen glücklichen und gesunden Lebensabend im Kreise ihrer Familie. (AZ)