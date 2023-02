Harry Juraschek legt sein Amt als Marktrat in Zusmarshausen nieder

Plus Der Fraktionsvorsitzende der Bürgerliste Zusmarshausen gibt gesundheitliche Gründe für diesen Entschluss an.

Der Fraktionsvorsitzende der Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus), Harry Juraschek, hat sein Amt als Mitglied des Marktrates in Zusmarshausen niedergelegt. Er habe dafür gesundheitliche Gründe angegeben, berichtete Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) jetzt in der Sitzung. Harry Juraschek war seit Mai 2014 Mitglied im Marktrat, bis 2020 für die SPD-Aktive Bürger und danach für die Bürgerliste. Seit 2018 ist Harry Juraschek Fraktionsvorsitzender.