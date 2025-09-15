Herbstmarkt in Zusmarshausen am 21. September an neuem Standort

Der Herbstmarkt ist seit jeher ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Marktgemeinde Zusmarshausen. Er bietet Shoppingvergnügen unter freiem Himmel und Einkaufsspaß in entspannter Atmosphäre in den geöffneten Einzelhandelsgeschäften. Auch die Cafés und Gastronomiebetriebe laden jedes Jahr zum Genießen und Verweilen ein. Heuer gibt es eine Neuerung: Der Herbstmarkt am Sonntag, 21. September, findet erstmals an einem neuen Standort statt, auf dem Festplatz am Rothsee. „Die Entscheidung hierfür wurde nach reiflicher Überlegung getroffen“, erklärt Bürgermeister Bernhard Uhl dazu. Hintergrund seien die gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit gewesen. Zudem wollte man der Besucherfreundlichkeit mehr gerecht werden.

Herbstmarkt in Zusmarshausen am Sonntag, 21. September

Auf dem Festplatz am Rothsee warten auf die Besucherinnen und Besucher bunte Marktstände, kulinarische Leckerbissen und ein Rahmenprogramm für Groß und Klein. Mit verschiedenen Auftritten zeigen die Schülerinnen und Schüler der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau beispielsweise ihr Können. Bei der Musikwerkstatt „hohesC“ der Marktkapelle Zusmarshausen können Musikinteressierte Instrumente ausprobieren und ihr musikalisches Talent testen. Ludwig-Tours wird mit einer Busausstellung vertreten sein. Weitere Firmen und Betriebe aus der Marktgemeinde stellen ihr Angebot in unmittelbarer Nähe auf dem Gelände der Firma Holzwerke Jochum vor.

Einkaufsbummel und Museumsbesuch

Wer Lust auf mehr hat, kann den Tag mit einem Einkaufsbummel in Zusmarshausen und einem Museumsbesuch verbinden. Einige Einzelhandelsgeschäfte haben geöffnet und auch das Museum, wo neben der ortsgeschichtlichen Dauerausstellung die Sonderausstellung zur Abteilung „Kuno II“ zu sehen ist. Dabei geht es um das in Vergessenheit geratene geheime „Waldwerk“. In den letzten Monaten des zweiten Weltkrieges wurde es in einem Waldstück nördlich der A8 bei Zusmarshausen errichtet. Dort wurde der erste serienmäßig hergestellte Düsenjäger, die Me 262, montiert. Die damalige Reichsautobahn diente als Startbahn. Insassen des Konzentrationslagers in Burgau mussten dort Zwangsarbeit verrichten. Die Ausstellung zeigt historische Aufnahmen, originale Fundstücke, Dokumente und Installationen. (AZ)