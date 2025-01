Hoher Sachschaden nach Unfall an einer Kreuzung

In Zusmarshausen hat sich am Dienstagmittag an der Kreuzung Augsburger Straße/Marktplatz ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer, der aus Richtung Rothsee in Richtung Marktplatz unterwegs war, wollte dort nach links in Richtung Dinkelscherben abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei den Wagen eines anderen Autofahrers, der aus Richtung Norden (Sortimo) kam und geradeaus nach Dinkelscherben weiter wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. (kar)

