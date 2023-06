Das Klavier ist besonders beliebt an der Sing- und Musikschule

Steigende Schülerzahlen bei der Musikschule Zusmarshausen-Horgau: Nicht nur Instrumentalunterricht ist gefragt, auch das Singen lockt viele an. Jetzt geben die Schüler ein Picnic-Konzert.

Das Schuljahr ist schon fast geschafft. Mit einem Schnuppertag rund um das Musikschulgebäude in Zusmarshausen geht die Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau am Sonntag, 18. Juni, in den Endspurt. Um 14 Uhr geht es mit einem Picknick und Musik auf der Pfarrwiese los. Einiges hat sich verändert, seit Franziska Schneider im September die Leitung der Musikschule übernommen hat. Und sie hat noch so manches vor, wie sie sagt.

Als Franziska Schneider im September mit 31 Jahren ihre neue Stelle als Chefin antrat, war sie keine Unbekannte im Haus. Bis dahin hatte sie hier schon Gesang unterrichtet. Mit dem Wechsel an der Spitze gab es im gesamten Personalbereich einen Umbruch. Einige Musikschullehrer sind neu im Team. Vera Drazic unterrichtet Akkordeon, Beata Wajda Flöte und Musikalische Früherziehung, Nataliya Frenzel und Kirill Kwetniy Klavier und Susanna Stefaniak Geige, Musikalische Früherziehung und Musikgeragogik.

Das steckt hinter dem Projekt Klingsing

Unter diesen personellen Voraussetzungen gelang es der Musikschule im Rahmen des Projekts Klingsing in den ersten und zweiten Klassen der Grundschulen Musikunterricht möglich zu machen, den eine Musikschullehrkraft zusammen mit der Klassenlehrerin abhält. Im ersten Jahr geht es dabei um elementares Singen und Musik machen, im zweiten Jahr werden Instrumente vorgestellt und am Ende gibt es ein Schnupperangebot für das Wunschinstrument. Daraus rekrutiert sich alljährlich wieder Nachwuchs für die Musikschule.

Besonders beliebt bleibt das Klavier bei den Schülern, gefolgt von Gitarre, Blockflöte und Schlagzeug. Auch die Musikalische Früherziehung ist nach der Corona-Pandemie wieder sehr gefragt. Unter der Leitung von Franziska Schneider, die selbst Gesang und Gesangspädagogik studiert hat, erfreut sich auch der Bereich Kinderchor wachsender Beliebtheit. Insgesamt wurden in diesem Schuljahr 457 Schüler gezählt, 56 mehr als im vergangenen Jahr, wobei die Mehrheit der Schüler aus Zusmarshausen kommt. Einige belegen Unterricht für mehrere Musikinstrumente oder singen zusätzlich zum Instrumentalunterricht noch im Kinderchor mit.

Bläserklasse in Horgau steht in den Startlöchern

So gut wie sicher ist laut Franziska Schneider seit einiger Zeit auch die Bläserklasse, die in den dritten und vierten Klassen an der Horgauer Grundschule in Zusammenarbeit mit dem Musikverein Rothtal eingerichtet werden soll. Einen Infoabend habe es dazu schon gegeben, wie sie berichtet. In diesem Schuljahr wurden außerdem ein neues und ein gebrauchtes Klavier in Horgau angeschafft, nachdem es nicht mehr möglich war, die alten Instrumente zu stimmen. Die Musikschulleiterin hofft, dass bald auch in Zusmarshausen einige Modernisierungen möglich sein werden. Außerdem sei es wünschenswert, die Technik auf einen neueren Stand zu bringen. Dazu würden beispielsweise Geräte gehören, die mit Bluetooth arbeiten.

Zum Ende des Schuljahres geben die Musikschüler nun aber erst mal ihr Picnic-Konzert auf der Pfarrwiese. Die Besucher können auf ihren selbst mitgebrachten Decken aus ihren eigenen Picknickkörben schlemmen und dem Programm der Musikschülerinnen und Musikschüler zuhören. Ab 15.30 Uhr dürfen die Instrumente dann ausprobiert werden, es gibt Schnupperangebote für Eltern-Kind-Kurse für Kinder bis etwa drei Jahren und für musikalische Früherziehung für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Auch Kurzentschlossene, die sich nicht zum Schnuppern angemeldet haben, können vorbeikommen, müssen sich jedoch auf Wartezeiten einstellen, wie es bei der Sing- und Musikschule heißt. Bei Regen findet das Konzert im Saal Hildegundis statt.