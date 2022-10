Zusmarshausen/Horgau

Die Sing- und Musikschule Zusmarshausen/Horgau bekommt neue Chefin

Plus Franziska Schneider leitet seit Kurzem die Sing- und Musikschule Zusmarshausen/Horgau. Die 31-Jährige weiß genau, wie es dort nun weitergehen soll.

Von Michaela Krämer

Seit Franziska Schneider im neuen Schuljahr die Leitung der Sing- und Musikschule Zusmarshausen/Horgau übernommen hat, hat die Sängerin kaum noch Zeit. Deshalb lautet ihre Antwort auf die Frage, was sie denn gerne in ihrer Freizeit mache: "Welche Freizeit?" In der Sing- und Musikschule ist die 31-Jährige keine Unbekannte, denn sie wurde aus den eigenen Reihen besetzt. Ein Jahr lang verstärkte sie als Gesangslehrerin das Lehrerteam und hat im erfolgreichen Musical "Freude" mitgewirkt. Sie leitete dort den Kinderchor, hat Regie geführt und das Bühnenkonzept auf die Beine gestellt.

