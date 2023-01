Polizei zieht alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr

Zu viel Alkohol getrunken haben zwei Verkehrsteilnehmer, die die Polizei am Mittwochabend kontrolliert. Beide müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Zu viel Alkohol haben zwei Verkehrsteilnehmer getrunken, die die Polizei am Mittwochabend kontrollierte. Der erste, ein 68-Jähriger, wurde laut Polizei gegen 22.15 Uhr in der Ulmer-Straße in Auerbach gestoppt. In seinem Ford habe es nach Alkohol gerochen, berichten die Beamten. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte demnach rund 0,6 Promille Alkohol im Blut – zu viel, um weiterzufahren.

Den gleichen Wert ergab ein weiterer Alkoholtest bei einer 52-jährigen Autofahrerin bereits am Vormittag gegen 8 Uhr. Sie wurde von der Polizei in der Zusmarshauser Römerstraße angehalten. Sie kassierte – ebenso wieder andere Autofahrer – eine Anzeige. Laut Polizei müssen die beiden mit einem Fahrverbot, Punkten und einer Geldbuße rechnen. (kinp)