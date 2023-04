Wildunfall: Reh springt vor Auto zwischen Auerbach und Zusmarshausen

Als eine 27-Jährige am Samstagabend in Richtung Zusmarshausen unterwegs ist, springt plötzlich ein Reh vor ihr Auto. Die Autofahrerin muss ausweichen.

Zu einem Wildunfall ist es am Samstagabend gegen 18 Uhr zwischen Auerbach und Zusmarshausen gekommen. Wie die Polizei berichtet sprang auf Höhe einer Abzweigung nach Bieselbach plötzlich ein Reh vor den Wagen einer 27-Jährigen. Um das Tier nicht zu erfassen, musste die Autofahrerin nach rechts ausweichen. Ihr Wagen kollidierte mit einem Straßenschild. Das Reh blieb unverletzt, heißt es im Bericht der Polizei. Den Sachschaden am Wagen schätzen die Beamten auf rund 12.000 Euro. Den am Verkehrszeichen auf etwa 300 Euro. (kinp)