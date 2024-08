Humorvolle Lesung beim Herbstmarkt im Zusmarshauser Museum

Wer nach dem Besuch des Herbstmarkts Lust auf eine unterhaltsame Lesung hat, wird in Zusmarshausen fündig. Am Sonntag, 15. September, kommt der Autor Klaus Wolf, um aus seinem Buch „Bayerische Literaturgeschichte – von Tassilo bis Gerhard Polt“ zu lesen.

Prof. Dr. Klaus Wolf lehrt an der Universität Augsburg. Sein Spezialgebiet ist die Deutsche Literatur und Sprache des Mittelalters und der Frühen Neuzeit mit dem Schwerpunkt Bayern. Beheimatet war er in Aichach, wo er die Grundschule und das Gymnasium besuchte. An der Universität Augsburg studierte Klaus Wolf nach dem Abitur und seiner Wehrzeit Germanistik und katholische Theologie. 1998 promovierte er mit Summa cum laude und erhielt ein Jahr später den Universitätspreis der Augsburger Universitätsstiftung. Seine Habilitation legte er im Jahr 2005 im Fach „Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters“ ab.

Bayerische Literaturgeschichte – von Tassilo bis Gerhard Polt

Neben seiner Lehrstuhltätigkeit ist Wolf in vielen Vereinen, Stiftungen und Gesellschaften in der Vorstandschaft, als Mitglied oder Gutachter aktiv. Er publizierte eine Vielzahl an Büchern und Aufsätzen in Fachzeitschriften. Für seine Lesung im Museum Zusmarshausen hat er das Buch „Bayerische Literaturgeschichte – von Tassilo bis Gerhard Polt“ ausgewählt. Schon allein die Nennung des bayerischen Kabarettisten Gerhard Polt im Buchtitel verspricht eine unterhaltsame, humorvolle und spannende Stunde. In der Lesung wird die 1300 Jahre alte Geschichte der Literatur auf dem Gebiet des heutigen Bayerns vorgestellt.

Prof. Dr. Klaus Wolf gibt eine Lesung in Zusmarshausen. Foto: Universität Augsburg

Kundig und vor allem anhand vieler anschaulicher Beispiele bringt Prof. Dr. Klaus Wolf dem Zuhörer eine enorme Themenvielfalt näher: religiöse Literatur wird genauso angesprochen wie mittelalterliche Heldendichtung oder die Literatur im konfessionellen Zeitalter mit Autoren wie Hans Sachs und Konrad Peutinger oder etwa Werken zwischen Türkenmode und Aufklärung beispielsweise von Johann Emmanuel Schikaneder, dem Librettisten von Mozarts Zauberflöten. Natürlich sind auch Schöpfungen der jüngeren Geschichte und Gegenwart von Autoren wie Felix Dahn bis hin zu Herbert Achternbusch und Django Asül enthalten.

Lesung am Sonntag, 15. September, um 15 Uhr

Mit seinem Buch will Prof. Dr. Klaus Wolf auf humorvolle Art und Weise Anregungen für neue Leseerlebnisse wecken, aber auch die Begegnung mit Altbekanntem ins Gedächtnis rufen .Bürgermeister Bernhard Uhl als Hausherr freut sich sehr, dass diese besondere Lesung beim Herbstmarkt im Museum Zusmarshausen stattfinden wird: „Ich lade Sie ganz herzlich zu dieser kurzweiligen und unterhaltsamen Stunde am Sonntag, 15. September um 15 Uhr ein. Der Eintritt ist übrigens frei.“ (AZ)