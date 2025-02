IHK-Ausbildungssignet für Chefs Culinar in Zusmarshausen

Fast 4500 Unternehmen in Bayerisch-Schwaben bilden derzeit junge Menschen in einem IHK-Beruf aus. Allein im Wirtschaftsraum Augsburg gibt es 1560 Ausbildungsbetriebe. Um den Einsatz der Betriebe zu würdigen, erhalten die Unternehmen ein Signet, das sie als anerkannten Ausbildungsbetrieb ausweist. Dieses Signet hat zuletzt auch die Firma Chefs Culinar in Zusmarshausen erhalten, bei der derzeit zwölf Azubis tätig sind. „Die Berufsausbildung ist uns ein großes Anliegen“, sagte Vertriebsleiter Günter Sauer. Denn qualifizierte Fachkräfte seien für sein Unternehmen die Voraussetzung, um auch in Zukunft erfolgreich am Markt zu bestehen. Den Ausbildungskleber überreichtet beim Firmenbesuch IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter. (AZ)

