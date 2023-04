Zusmarshausen

12:00 Uhr

In dieser Kammer gibt es nur Wild aus den Westlichen Wäldern

Rehrücken, Hirschsteaks, Wildschweinschlegel oder Wild küchenfertig zubereitet als Hackfleisch, Gulasch, Leberkäse, Bolognese, Bratwurst, Salami oder Schinken: All dies stellt Florian Seibold in seiner eigenen Wildkammer-Metzgerei her.

Plus Vor zwei Jahren machte sich Florian Seibold mit seinem Konzept für küchenfertiges Wildfleisch selbstständig. Mehr Regionalität und Bioqualität geht nicht, sagt er.

Start-ups gab es auch schon früher. Nur hatten sie damals noch keinen englischen Namen. In der Serie "Erfolgsgeschichten früher und heute" stellt die Redaktion regionale Unternehmen mit außergewöhnlichen Geschichten vor.

Er hat sein größtes Hobby zum Beruf gemacht und mitten in der Corona-Krise den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Einzig und allein von seinem mit viel Herzblut geführten Betrieb in Vallried kann Florian Seibold zwar noch nicht leben. Doch dies dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Denn der gelernte Metzger und leidenschaftliche Jäger hat eine Geschäftsidee umgesetzt, die auch die Bayerischen Staatsforsten lange Zeit verfolgt haben, letztendlich aber aus Kostengründen aufgegeben haben. Stattdessen beliefert der Forstbetrieb nun immer wieder Seibolds Wildkammer, eine ehemalige Schreinerei, die er zu einer ganz besonderen Metzgerei umgebaut hat.

