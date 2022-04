Zusmarshausen

19:00 Uhr

In Wörleschwang entstehen neue Wohnungen zur Miete

Neben dem Neubaugebiet "An der Wiege I" entsteht das Baugebiet "An der Wiege II" in Wörleschwang..

Plus Ein ortsansässiger Investor will acht bis zehn Mietwohnungen im Baugebiet "An der Wiege II" bauen. Das Konzept begeistert nicht alle im Gemeinderat.

Von Katja Röderer

Die Wörleschwanger bekommen neue Nachbarn. Die Nachfrage nach Bauplätzen in dem 750-Einwohner-Ort nördlich der Autobahn bei Zusmarshausen ist offenbar groß. Bei der Planung des Baugebiets "An der Wiege II" hat der Gemeinderat deshalb ein Vergabeverfahren für die begehrten Plätze vereinbart. Besonders hoch waren die Erwartungen allerdings bei zwei Parzellen, die insgesamt etwa 1500 Quadratmeter groß sind. Etwas Innovatives, Ungewöhnliches sollte hier entstehen. Jetzt hat ein Investor seine Pläne dafür vorgelegt.

