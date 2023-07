In Zusmarshausen haben Schüler ihren eigenen Honig auf dem Pausenbrot

Plus Erstmals hat die Realschule Zusmarshausen eine Imker-AG angeboten. Wir waren bei der Honigernte der Schülerinnen und Schüler dabei.

Wer genau hinhört, dem fällt das leise Summen im Klassenzimmer auf. Es kommt von ein paar Bienen, die durch den Raum fliegen. Die Schülerinnen und Schüler tragen weiße Kittel, Haarnetze und Handschuhe. Für sie steht an diesem Vormittag nicht Mathe oder Deutsch auf dem Stundenplan. Sie ernten stattdessen den Honig ihrer Schul-Bienen.

Zum ersten Mal hat die Realschule Zusmarshausen dieses Jahr eine Imker-AG angeboten. Neun Jungs und Mädchen von der fünften bis zur neunten Klasse hatten sich für den Kurs angemeldet. Unter der Anleitung von Hobby-Imker Felix Becker trafen sie sich alle zwei Wochen, um nach ihren zwei Bienenvölkern auf dem Pausenhof zu sehen.