Ein Mann ist Chef der Bücherei in Zusmarshausen

Adalbert Sedlmeier ist Herr über 7800 Medien in der Bücherei in Zusmarshausen. Am beliebtesten ist auch hier ein Eberhofer-Krimi.

7800 Medien stehen in der Gemeindebücherei in Zusmarshausen bereit. Darunter DVDs, CDs, Hörbücher und die kleinen Tonies-Hörspiel-Figuren, die auch in Zusmarshausen sehr gerne ausgeliehen werden. Etwa 750 Leserinnen und Leser kommen regelmäßig in die Räume Am Kirchplatz, um sich mit Lesestoff einzudecken.

Anne Jacobs "Wiedersehen in der Tuchvilla" (Band 6) ist das neueste Werk in den Regalen. Wie in Horgau steht auch in Zusmarshausen Rita Falks Eberhofer-Krimi "Rehragout-Rendezvous" ganz oben auf der Liste der am häufigsten ausgeliehenen Bücher 2022. Bei den jüngeren Lesern schaffte es Ulf Blancks "Die drei ???-Kids: Rätsel der Könige" auf Platz eins.

Die Eberhofer-Krimireihe 1 / 4 Zurück Vorwärts Literarische Vorlage Die Bücher der Eberhofer-Reihe hat die Autorin Rita Falk geschrieben.

Drehort Das Dorf Niederkaltenkirchen gibt es natürlich nicht. Gedreht wurde vieles in Frontenhausen, ein 4700-Einwohner-Ort im Landkreis Dingolfing-Landau. Der wohl berühmteste Kreisverkehr Deutschlands, der im Norden der Marktgemeinde liegt und im Film immer wieder eine Rolle spielt, trägt seit 2018 den Namen Franz-Eberhofer-Kreisel. Ein Flyer mit den markantesten Drehorten gibt es im Rathaus und in einer Entnahmebox in der Nähe des Kreisverkehrs.

Drehzeit Für den achten Teil der Reihe, Guglhupfgeschwader, wurden 28 Drehtage in einer Zeitspanne von etwa zwei Monaten benötigt.

Titel Am neunten Teil wird bereits gearbeitet. Wie in jeder der vorangegangenen Episoden – Dampfnudelblues (2013), Winterkartoffelknödel (2014), Schweinskopf al dente (2016), Grießnockerlaffäre (2017), Sauerkrautkoma (2018), Leberkäsjunkie (2019), Kaiserschmarrndrama (2021), Guglhupfgeschwader (2022) – wird im Filmtitel auch diesmal wieder Kulinarisches verewigt: Rehragoutrendezvous. (ioa)

Die 13 Büchereimitarbeiter haben aber auch zeitlose Werke im Angebot. Die beiden ältesten sind Albert Schweitzers "Selbstzeugnisse" aus dem Jahr 1959 und das ebenso alte Buch des Zusamtaler Heimatdichters Wilhelm Wörle mit dem Titel "D'siadig Liab, Mundartgedichte".

Große Auswahl über die Bücherregale in Zusmarshausen hinaus

Die Auswahl ist groß. Nachdem die Bücherei Mitglied im Onleihe-Verbund LEO Süd ist, können die Leser E-Medien aus dem Angebot des gesamten Verbundes ausleihen: Bücher, Hörbücher, Lernprogramme und Zeitschriften gehören dazu. Zusätzliche Gebühren fallen dafür nicht an. Eine weitere Besonderheit in Zusmarshausen: Hier leitet ein Mann die Bücherei. Adalbert Sedlmeier hat in dieser Branche beinahe nur weibliche Kollegen. 95 Prozent von ihnen sind Frauen im Augsburger Land.

Sein Lesetipp aus Zusmarshausen: Der Thriller trägt den Titel "Lightseekers" und stammt aus der Feder von Femi Kayode. Die Handlung spielt in Nigeria und beruht auf wahren Begebenheiten, wie die Mitarbeiter berichten. Es geht um einen Lynchmord an vier Jugendlichen 2012. Das Buch werfe ein Schlaglicht auf eine vollkommen fremde Welt mit riesigen Problemen, die aus politischer, wirtschaftlicher und sozialer Instabilität resultieren.

Wer reinlesen möchte, kann dies zu den Öffnungszeiten der Bücherei tun: Montags von 16 bis 18 Uhr, dienstags von 10 bis 11 Uhr, donnerstags von 16 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 11 Uhr oder sonntags von 9.45 bis 11 Uhr (in den Sommerferien bis 11.30 Uhr). In den Schulferien ist in der Regel nur an Sonntagen geöffnet.