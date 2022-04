In Zusmarshausen können Ukrainerinnen nun ihren eigenen Treffpunkt gestalten

Plus In Zusmarshausen haben geflüchtete Ukrainerinnen eine Anlaufstelle zum Austauschen und Zeit verbringen. Diese soll nun von den Frauen selbst organisiert werden.

An der Wand im Erdgeschoss des Zusmarshauser Museums hängt eine gelb-blau bemalte Leinwand. Mit weißer Farbe ist das Friedenssymbol darauf gezeichnet. Darunter sind voll bepackte Regale und Schränke. Sie sind mit Kleidung, Schuhen oder Kosmetikartikeln befüllt. Um einen großen Tisch in der Mitte des Raumes herum unterhalten sich Frauen und Kinder. Sie sind geflüchtete Familien aus der Ukraine. Im Erdgeschoss des Museums gibt es eine Anlaufstelle für sie. Und diese sollen die Frauen nun selbst organisieren.