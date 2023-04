In Zusmarshausen wächst die Sorge vor einem Investitionsstau

Plus Manch ein Projekt kann in Zusmarshausen erst mal nicht umgesetzt werden. Mehrere Mitglieder des Marktrates warnen aber davor, Investitionen weiter aufzuschieben.

Steuert Zusmarshausen auf einen Investitionsstau zu? Mehrere Vertreter des Marktrates haben diese Sorge geäußert, als es jetzt darum ging, das Geld für die Investitionen und die laufenden Kosten der Marktgemeinde für das Jahr 2023 zu verteilen. Mit sieben Gegenstimmen wurde der Haushaltsplan schließlich verabschiedet. Vor allem der Blick auf den Finanzplan für die kommenden Jahre trieb manch einem den Schweiß auf die Stirn.

Allen voran Susanne Hippeli. Die Fraktionsvorsitzende der Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus) rechnete vor, dass Zusmarshausen ab 2026 Zinsen und Tilgungsraten von 900.000 Euro stemmen müsse, wenn es so käme, wie es im Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2026 geschrieben steht. Darin sind 13,5 Millionen Euro Schulden für 2026 vermerkt. "Sie schieben einen immer größer werdenden Berg an unerledigten Aufgaben vor sich her", warf sie Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) vor. "Und das Schlimme ist, dass durch die enormen Kostensteigerungen im Bausektor für alles, was nicht erledigt wurde, in Zukunft viel mehr bezahlt werden muss."

Bürgerliste warnt davor, Projekte aufzuschieben

Kostspielige Projekte würden immer wieder verschoben. So sei seit 2017 klar, dass die Kläranlage erweitert werden muss, die Kosten wurden damals auf 1,5 bis zwei Millionen Euro geschätzt. Jetzt werde gebaut und die Kosten hätten sich verdoppelt. Susanne Hippeli zählte mehrere Projekte auf, die bislang nicht realisiert wurden. Dazu gehörten Maßnahmen am Rothsee, der Hochwasserschutz in Gabelbach oder der Neubau eines Hortes. Es müsse nun Geld in die Hand genommen werden, um etwas zu bewegen. "Dieser Haushaltsplan ist für mich und auch für meine Fraktion nicht zustimmungsfähig", erklärte Susanne Hippeli. Die BLZus-Fraktion forderte zudem, den Ablauf der Haushaltsberatungen in Zukunft grundsätzlich neu zu organisieren.

Der Zusmarshauser Haushalt in Zahlen 1 / 3 Zurück Vorwärts Verwaltungshaushalt (Gesamtvolumen 18,7 Millionen Euro) Grundsteuer A : 96.200 , Grundsteuer B : 889.100 (Hebesatz 395 v. H) Gewerbesteuereinnahmen : 6,3 Millionen Euro (Hebesatz 345 v.H.) Einkommenssteueranteil : 4,6 Millionen Euro Kreisumlage : 5,1 Millionen Euro Personalkosten : 5,6 Millionen Euro Zuführung zum Vermögenshaushalt: 535.100 Euro

Vermögenshaushalt (Gesamtvolumen 7,9 Millionen Euro) Baumaßnahmen : 6,2 Millionen Euro Vermögenserwerb : 1,1 Millionen Euro

Verschuldung (31. Dezember 2022) 597.000 Kreditaufnahme 2 Millionen Euro Rücklagenentnahme 2,2 Millionen Euro



Felix Wörle, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Fraktion, schlug in dieselbe Kerbe: "Die Verschiebungen fangen bei kleineren Projekten wie der Fitnessinsel am Rothsee oder einem neuen Kinderspielplatz in Streitheim an, gehen bei der Sanierung der Alten Schule in Gabelbachergreut weiter und enden bei größeren Projekten wie dem Baugebiet Beim Kirchle in Vallried. Will unser Gremium hier zu viel auf einmal? Sind die Kapazitäten darauf nicht ausgelegt? Liegt es am Personalmangel?", fragte er. Das Verschieben etlicher Projekte bringe Stillstand und lasse den Haushalt nur dem Anschein nach solider wirken, erklärte Felix Wörle. Seine Befürchtung: "Die Herausforderungen werden umso größer sein, wenn sie uns alle auf einmal treffen." Er bezweifelte, dass Zusmarshausen einen Neubau für die Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder brauche.

Hafner-Eichner: "Mit jedem Jahr, in dem nichts passiert, wird es teurer"

Der Hort beschäftigte auch die CSU-Fraktionsvorsitzende Ingrid Hafner-Eichner. "Mit jedem Jahr, in dem nichts passiert, wird es teurer", sagte sie über den geplanten Neubau des Hortes. Seit vielen Jahren schon beschäftigt sich die Marktgemeinde mit diesem Projekt. Im Moment geht es darum, einen geeigneten Standort für das Millionenprojekt zu finden. Die Betreuung der Grundschulkinder gehöre spätestens 2026 zu den Pflichtaufgaben der Marktgemeinde, erklärte Ingrid Hafner-Eichner. Schon jetzt gebe es 95 Anfragen für die 75 Betreuungsplätze. Einigkeit herrscht im Marktrat darüber, dass der Verwaltungshaushalt nach Einsparpotenzial untersucht werden muss. Die CSU-Fraktionsvorsitzende war der Ansicht, dass es möglich sein müsse, mehr als 535.000 Euro im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften, die dann dem Vermögenshaushalt für Investitionen zugeführt werden können.

In Zusmarshausen fehlt es an Personal

Bürgermeister Bernhard Uhl zählte mehrere Bereiche auf, in denen im Verwaltungshaushalt bereits eingespart werde. Im Herbst soll eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Markträten und Verwaltungsmitarbeitern, den Verwaltungshaushalt unter die Lupe nehmen, um zehn Prozent Einsparungen zu ermöglichen. Investiert wird in diesem Jahr in die Erweiterung der Kläranlage, in die Kanalsanierung, den Kreisverkehr am Rothsee und den Lückenschluss beim Radweg Wollbach. "Gerne würden meine Verwaltung und ich mehr Projekte und Maßnahmen umsetzen, doch die Personalsituation lässt aktuell nicht alles zu, was zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu erledigen wäre", erklärte der Bürgermeister. Wie berichtet, ist eine Vollzeitstelle in der Bauverwaltung derzeit nicht besetzt.