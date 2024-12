Kein Schnee, aber weihnachtliche Temperaturen: Der Christkindlmarkt in Zusmarshausen war am Wochenende gut besucht. An ihrem Stand der Ministrantinnen und Ministranten gab es selbstgemachte Plätzchen. Die Fieranten versorgten die Besucherinnen und Besucher mit allerlei weihnachtlichen Leckereien sowie Handwerkskunst. (AZ)

