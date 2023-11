Ist der Bahnhalt bei Zusmarshausen frühestens 2025 ein Thema?

Plus Die Bayerische Eisenbahngesellschaft prüft den Bahnhalt nur, wenn die orange Variante der ICE-Schnellstrecke Ulm-Augsburg tatsächlich gebaut wird. Das sorgt für Empörung in Zusmarshausen.

Bernhard Uhl ist sauer. "Ich bin damit überhaupt nicht einverstanden", kommentierte der Zusmarshauser Bürgermeister jetzt die Gespräche mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG). Dabei ging es um einen möglichen Bahnhalt bei Zusmarshausen.

Zusmarshausen hatte vor Kurzem offiziell bekundet, dass die Marktgemeinde einen Bahnhalt zwischen Wollbach und Zusmarshausen einrichten lassen will. Auch vom Landkreis Augsburg gebe es eine solche Willensbekundung, erklärte der Bürgermeister. Er sei davon ausgegangen, dass die BEG prüfe, ob ein Bahnhalt an der geplanten ICE-Schnellstrecke zwischen Ulm und Augsburg machbar sei, sobald diese Willensbekundungen vorliegen. Marktrat Hubert Kraus war ebenfalls der Meinung, dass die Absprachen ursprünglich so gelautet hätten.