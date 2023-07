Zusmarshausen

Ist der Rothsee noch zu retten? So schätzt eine Biologin die Lage ein

Dr. Susanne Hippeli steht auf der Brücke am Rothsee in Zusmarshausen. An dieser Stelle fließt die Roth in den See.

Plus Blaualgen, Zerkarien und Schlamm: Immer wieder wird der Badespaß im Rothsee getrübt. Die Biologin Dr. Susanne Hippeli aus Zusmarshausen erklärt im Interview, woran das liegt.

Von Katja Röderer

Abgesehen von Schlamm und Grünalgen sind nun auch noch Blaualgen nachgewiesen worden und das Gesundheitsamt rät vom Baden ab. Was ist los mit dem Rothsee?



Dr. Susanne Hippeli: Der Rothsee ist im Verhältnis zu seiner großen Oberfläche sehr flach. Als der See gebaut wurde, betrug die maximale Tiefe nur 2,50 Meter. Inzwischen ist der See zur Hälfte mit Schlamm gefüllt, wie man berechnen kann. An heißen Tagen erwärmt sich das Wasser schnell. Wassertemperaturen über 25 Grad Celsius fördern das Wachstum von Algen, auch das der Blaualgen, die korrekter Weise keine Algen sind, sondern Bakterien. Blaualgen gab es wohl schon immer im Rothsee, durch den Anstieg ihrer Konzentration im Wasser werden sie nun auch in Wasserproben nachgewiesen.

Warum ist denn so viel Schlamm im See?



Dr. Susanne Hippeli: Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen trägt die Roth große Mengen Schlamm in den See ein, zum anderen entsteht der Schlamm auch im See selbst.

