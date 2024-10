Jäger wird aus seiner Ape geschleudert und muss ins Krankenhaus

Ein Jäger ist am Samstag gegen 12.55 Uhr mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad, einer sogenannten Ape, in seinem Jagdrevier im Bereich Wollbach seine Kirrungen ab. Hierbei geriet er bergab in einer Rechtskurve vom Waldweg ab und kippte an einem Wurzelstock um. Der Jäger wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Zudem kam dieses laut Polizei auf seinem Bein zum Liegen und klemmte ihn ein. Nach seiner Rettung durch Feuerwehrkräfte wurde der Jäger mit einem mehrfachen Unterschenkelbruch mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen. An der Ape entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Rettungsmaßnahmen wurden von den Feuerwehren Wollbach und Zusmarshausen mit etwa 25 Einsatzkräften durchgeführt. (diba)

