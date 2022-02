Zusmarshausen

18:30 Uhr

Jägerin erschießt Katze in der Falle: Das sagen Jäger zum Urteil

Plus Eine Jägerin tötet in einem Wald bei Zusmarshausen eine in der Falle sitzende Katze - ihren Jagdschein darf sie behalten. So beurteilen Jäger die Entscheidung.

Von Matthias Schalla

Einen Sturm der Entrüstung löste der Fall einer Jägerin aus, die vor einiger Zeit in einem Waldstück bei Zusmarshausen eine Katze erschossen hatte. Das Tier saß in einer Lebendfalle. Ein Video der Soko Tierschutz, eines gemeinnützigen Vereins aus Augsburg, der sich für Tierrechte einsetzt, zeigte den grausamen Vorfall und ging binnen kürzester Zeit viral. Schnell wurden Forderungen laut, der Frau den Jagdschein zu entziehen, und auch der Bayerische Jagdverband (BJV) übte Kritik. Nun ist das Urteil gefallen.

