Jazz, Pop und Soul im Festsaal St. Albert

Die Augsburger Sängerin Alexandria Simeon gibt mit Daniel Mark Eberhard ein Konzert in Zusmarshausen. Noch gibt es Karten.

Das Simeon-Eberhard-Duo kommt am Freitag, 17. November, nach Zusmarshausen in den Festsaal St. Albert in der Hochstiftstraße. Das Konzert beginnt um 20 Uhr mit bekannten Jazz-Standards, Pop- und Soul-Titeln sowie eigenen Songs.

Alexandrina Simeon gehört wohl zu den bekanntesten Augsburger Sängerinnen. Durch ihr breites Repertoire, das einmal quer durch die Musikgenres reicht, und ihre Mitwirkung an zahlreichen musikalischen Projekten im In- und Ausland, begeistert sie regelmäßig ein großes Publikum. Daniel Mark Eberhard ist ebenfalls ein international tätiger, mehrfach ausgezeichneter Künstler und zudem Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Alexandrina Simeon und Daniel Mark Eberhard treten gemeinsam auf



Ihre erste musikalische Begegnung vor 18 Jahren bildete für Alexandrina Simeon und Daniel Mark Eberhard den Ausgangspunkt für ihre Zusammenarbeit und zahlreiche Auftritte auf kleinen und großen Bühnen im In- und Ausland. Ob im "Alexandrina Simeon Quintett" oder in Duo-Besetzung: Die Beiden verstehen sich musikalisch. Offenheit für Neues und die Freude an der Musik führen mitunter zu spannenden Dialogen, überraschenden Momenten und einer hohen, spielerischen Energie. Karten für das Konzert gibt es im Ticketshop unter www.zusmarshausen.de "Kultur & Freizeit"/"ZusKultur" sowie Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr im Kulturbüro im Rathaus, Zimmer 4. (AZ)