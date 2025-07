Musik, Herzblut und liebevolle Kostüme – Ritter Rost erlebt ein schaurig-schönes Abenteuer

„Der Sommer wird rostig“ – so lautet das Motto des „Achtung Kultursommers“, bei dem der feige Ritter Rost in ein neues Abenteuer stolpert. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr setzen Julia Endrös, Kulturbeauftragte der Marktgemeinde Zusmarshausen, und Christian Weng, Leiter der Musikschule Mindeltal, das beliebte Open-Air-Projekt in diesem Sommer fort. An den ersten beiden Augustwochenenden wird das Publikum an zwei Open Air Bühnen in Jettingen und Zusmarshausen in den Fabelwesenwald entführt. Neben den Hauptdarstellern vom Vorjahr wird Ana Stankovic die Rolle des liebevoll naiven Gespensts übernehmen. Stefan Bischoff, ehemaliges Ensemblemitglied des Gärtnerplatztheaters München, spielt König Bleifuß. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.achtung-kultursommer.de.

