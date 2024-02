Zusmarshausen

vor 36 Min.

Jetzt zieht Leben ein im "Haus im Garten" in Zusmarshausen

Plus Viele Gäste haben bei der Einweihungsfeier einen Blick in die WG und die Appartements für ambulant betreutes Wohnen geworfen. 4,5 Millionen Euro kostete der Neubau.

Von Katja Röderer

Noch sind Handwerker rund um das neue "Haus im Garten" in der Hochstiftstraße in Zusmarshausen unterwegs. In wenigen Wochen sollen hier die ersten Bewohner einziehen. Sie verbinden große Hoffnungen mit dem neuen Gebäude, wie sie jetzt bei der offiziellen Einweihungsfeier erzählten. Für diese Menschen wird mit dem "Haus im Garten" von Wohnen und Fördern, dem außerklinischen Bereich der Bezirkskliniken Schwaben, eine große Lücke geschlossen.

Zwar gab es in Zusmarshausen schon 36 Wohnplätze für Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen. Hier wurden die Betroffenen auch intensiv betreut. Hatten sie sich nach erfolgreicher Behandlung wieder stabilisiert, stand jedoch kein weiterführendes unterstützendes Angebot in der Nähe zur Verfügung. Ohnehin ist Wohnraum in der Umgebung knapp. So hatte der Sprung in ein selbständigeres Leben meistens bedeutet, dass die Menschen in eine fremde Gegend umziehen mussten. Das aber haben sich viele nicht ohne Weiteres zugetraut.

