Junger Mann schlägt in Zusmarshausen auf 73-Jährigen ein

Wie die Polizei berichtet, ist ein 73-Jähriger am Freitagabend im Zusmarshauser Pfarrheim brutal attackiert worden. Die Beamten suchen nach dem Täter.

Ein 73-Jähriger ist laut Polizei am Freitagabend brutal attackiert worden. Demnach kam es gegen 20.30 Uhr zu einer Schlägerei im Zusmarshauser Pfarrheim. Dort soll ein jüngerer Mann mehrfach auf einen 73-Jährigen eingeschlagen haben. Die Polizei berichtet von Tritten und Schlägen. Der 73-Jährige erlitt mehrere Prellungen an den Beinen sowie eine Schwellung an der linken Hand.

Unbekannter attackiert 73-Jährigen in Zusmarshausen

Grund für die brutale Attacke ist offenbar eine vorangegangene Auseinandersetzung. Der jüngere Mann soll nach den Öffnungszeiten des Pfarrheims gefragt haben. Als der 73-Jährige ihm mitteilte, dass es sich nicht um eine Gaststätte, sondern und einen Ort für geschlossene Veranstaltungen handelt, soll der jüngere Mann ausgerastet sein. Nach der Attacke flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, heißt es im Bericht der Polizei.

So wird der unbekannte Schläger beschrieben

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Asiatisches Erscheinungsbild, männlich, schlank, etwa 25 Jahre alte, sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidet war er mit einer weißen Hose, schwarzem T-Shirt und einer auffälligen goldfarbenen Armbanduhr. Die Zusmarshauser Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08291/18900. (kinp)