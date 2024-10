Kabarett im Kultur-Stadl: Sonja, ihr Pferd... und ich?

„Sonja, ihr Pferd…und ich?“ heißt das Kabarett-Programm, das Aurel Bereuter am Donnerstag, 10. Oktober, im Kultur-Stadl in Wörleschwang präsentiert. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Es geht um Sonja, aber nicht nur: Sonja ist die spirituell erwachte, schöne Frau, von der Aurel wiederholt verlassen wurde. „Aus seiner Sicht“, würde Sonja nüchtern anmerken. Sie ist systematische Coachin und Pferdetrainerin. Sonja macht alles richtig, weil sie aus ihrer Mitte agiert.

Aurel hat keine Mitte, deshalb ist er Schauspieler. Weder als wuschiger Andalusier-Hengst, noch als schweigender Klostermönch kann er ihre Aufmerksamkeit gewinnen. Das tut weh. In seiner Not geht er zum Äußersten und stellt seine Kompetenz als Agrar-Ingenieur in den Dienst seiner Liebe. Mit fatalen Folgen. Was Aurel bei der Trächtigkeits-Kontrolle von Pegasus erlebt und wie er diese Erfahrungen vertanzt, muss man gesehen haben. Oder besser nicht, denn diese Bilder bleiben haften: „Im kollektiven Gedächtnis“, wie Sonja zu sagen pflegt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 21 Euro, für Schüler und Studenten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. (AZ)