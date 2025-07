Kirchenchor Gabelbach-Steinekirch: Chorleiter Richard Kraus geht nach 45 Jahren

45 Jahre war Richard Kraus Leiter des Kirchenchors Gabelbach-Steinekirch. Diese Ära endete mit einem feierlichen Gottesdienst am 15. Juni in Steinekirch und zwei Wochen später in Gabelbach. Beide Messen gestaltete der Kirchenchor mit - zum letzten Mal unter seinem langjährigen Chorleiter. Gesungen wurde die „Missa nova“ – eine Messe, die Richard Kraus selber komponiert hat.

Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich Richard Kraus bei den Sängerinnen und Sängern für ihr jahrelanges Engagement und die Disziplin, die die regelmäßigen Chorproben erforderten. Es sei ihm eine Freude gewesen, Leiter dieses Chors zu sein und ebenso sein Anliegen, Kirchenmusik zu gestalten. In seinen Dank schloss er die Instrumentalisten mit ein, die je nach Bedarf als kleines Orchester oder als Solisten den Gottesdiensten einen zusätzlichen festlichen Glanz verliehen. In den zurückliegenden Jahrzehnten war der Chor ein fester Bestandteil des musikalischen und kirchlichen Lebens, was nun zu Ende gehe. Er hoffe aber, dass der Kirchenchor Gabelbach-Steinekirch nach seinem Ausscheiden fortbestehen werde.

Pfarrer Chalil, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Zusmarshausen, und die beiden Kirchenpfleger Bruno Baumeister (Gabelbach) sowie Erwin Hörmann (Steinekirch) sprachen Richard Kraus ihren großen Dank und Anerkennung für seine außerordentlich lange Tätigkeit als Chorleiter aus. Für seine Verdienste wurde Richard Kraus mit einer Urkunde des Bischofs von Augsburg, Bertram Meier, und der goldenen Ehrennadel des Amts für Kirchenmusik ausgezeichnet. Auch dem gesamten Kirchenchor Gabelbach-Steinekirch als Ensemble wurde eine Dank-Urkunde verliehen. Helga Heichele, die älteste Sängerin des Chors, wurde mit einer außergewöhnlichen Urkunde geehrt - nämlich für 60 Jahre Singen im Kirchenchor. (AZ)