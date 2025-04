Konzert in Zusmarshausen mit der „Königin der Panflöte“

Auf Einladung des Katholischen Frauenbundes Zusmarshausen spielte die „Königin der Panflöte“ Daniela de Santos in Maria Immaculata in Zusmarshauen. In der gut gefüllten Pfarrkirche interpretierte die Künstlerin weltbekannte Lieder wie „Für mich sollt’s rote Rosen regnen“, „Tabaluga“ oder „Über den Wolken“. Auch wunderschöne Kirchenlieder wie „Halleluja“ und „Großer Gott wir loben dich“ waren dabei. Auf den Eintritt hatte die Künstlerin verzichtet. Die Spenden gehen zu 100 Prozent an karitative Einrichtungen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.