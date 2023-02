Kräftemessen beim Berufswettbewerb der Forstwirtschaft

Beim Berufswettbewerb der Forstwirtschaft zeigen die Auszubildenden, was sie drauf haben. Die erfolgreichsten Azubis aus Zusmarshausen dürfen nun zum Landesentscheid.

Mit großem Erfolg kehrten die Forstwirt-Azubis der Bayerischen Staatsforsten vom Berufswettbewerb nach Zusmarshausen zurück. Beim Regionalentscheid an der Waldarbeitsschule in Kelheim kamen vier Azubis des Forstbetriebes auf die Plätze eins bis drei. Das Kuriose dabei: Gleich drei Azubis belegten punktgleich Platz drei. Darunter Elias Seibold und Florian Dirr vom Forstbetrieb Zusmarshausen. Auch die Plätze eins und zwei gingen mit Alessio Paschke und Benedikt Miller nach Zusmarshausen. Zuvor hatten sie mit 50 anderen Azubis aus der Region ihr Können gemessen.

Bäume, Sträucher und Pflanzen erkennen

Durchgeführt wurde der Wettbewerb von der Bayerischen Forstverwaltung. Das Aufgabenspektrum für die angehenden Forstwirte umfasste heuer neben Fragen zum Allgemeinwissen auch Berufstheorie, Fachrechnen und einen Kurzvortrag. Außerdem mussten die Auszubildenden Bäume und Sträucher, geschützte Pflanzen, Waldschädlinge und eine Reihe unterschiedlicher Holzarten bestimmen. In den technischen Disziplinen standen der Wechsel einer Motorsägenkette, Kombinationsschnitte an liegenden Stämmen sowie die fachgerechte Anlage eines Fallkerbs und des Fällschnitts am Stock auf dem Programm.

Erfolgreichen Azubis dürfen zum Landesentscheid

Nach einem spannenden und fairen Wettkampf haben sich die erfolgreichen Azubis für den Landesentscheid am 3. und 4. Mai in Weiden in der Oberpfalz qualifiziert. Ihr Ausbilder Forstwirtschaftsmeister Andreas Schedler zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. Er gab sich bescheiden und versprach für das gute Abschneiden eine Runde Faschingskrapfen. (AZ)