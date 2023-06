Kurz vor dem Triathlon ist der Rothsee wieder voller Algen

Der Zusmarshauser Rothsee ist nach der Warmwetterperiode erneut stark von Algen bewachsen. Dabei soll hier am kommenden Wochenende ein Triathlon stattfinden.

"Des wird scho", sagt der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl am Donnerstag, als er über den Rothsee blickt. Nachdem es längere Zeit sommerlich warm gewesen war, ist der Badesee wieder stark von Algen bewachsen. Davon unbeirrt steigt eine Frau gerade ins Wasser, um im See schwimmen zu gehen.

Das wollen auch die Sportler am Sonntag, 2. Juli, wenn hier der Zuser Schwarzbräu Nullinger Triathlon stattfindet. In den kommenden Tagen sollen deshalb zunächst die Algen in Ufernähe entfernt werden, wie Bernhard Uhl erklärt. Kurz vor dem Triathlon soll der See dann wie im vergangenen Jahr von den Algen gereinigt werden. Damals wurden bis kurz vor dem Start noch Algen mit dem Rechen aus dem Wasser gezogen.

