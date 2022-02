Ladendieb packt sich in Zusmarshausen die Jackentasche voll

Ein 44-Jähriger legt in einem Discounter in Zusmarshausen einige Artikel auf das Kassenband. Die Verkäuferin bemerkt jedoch, dass seine Jackentasche ausgebeult ist.

Die Jackentasche hat sich ein Ladendieb am Dienstag in einem Discountmarkt an der Wertinger Straße in Zusmarshausen vollgepackt. Bezahlen wollte er seine Waren an der Kasse aber nicht.

Dieb in Zusmarshausen: Die Verkäuferin bemerkte den Versuch

Der 44-Jährige legte laut Polizei kurz vor Ladenschluss einige Artikel im Wert von 13 Euro auf das Kassenband. Da die Kassiererin bemerkte, dass seine rechte Jackentasche deutlich ausgebeult war, sprach sie ihn an und fragte, ob er etwas verstecken würde. Dies verneinte der Mann und bezahlte lediglich die aufgelegten Artikel. Nach dem Bezahlvorgang wurde er vom Personal aufgefordert, seine Jackentaschen zu leeren. Dabei kamen dann noch eine Packung Lachs und Schokolade zum Vorschein. Der 44-Jährige wird nun wegen Ladendiebstahls angezeigt. Die gestohlenen Waren hatten einen Wert von fünf Euro. (thia)