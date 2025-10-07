Landwirt fällt von Anhänger

In der Ulmer Straße in Zusmarshausen hat sich am Montagnachmittag ein Betriebsunfall ereignet. Ein 65-jähriger Landwirt wollte Holz von einem Anhänger in einen Stadel laden. Aus Unachtsamkeit stürzte er vom etwa 1,50 Meter hohen Anhänger und schlug auf dem Boden auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei erlitt der Mann eine Gehirnerschütterung und eine Verletzung an der Schulter. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (AZ)

86441 Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betriebsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unachtsamkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis