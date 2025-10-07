Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Zusmarshausen: Landwirt fällt von Anhänger und muss ins Krankenhaus

Zusmarshausen

Landwirt fällt von Anhänger

In Zusmarshausen hat sich ein Betriebsunfall ereignet: Beim Aufladen von Holz ist ein Mann gestürzt. Er musste ins Krankenhaus.
    • |
    • |
    • |
    Nach einem Unfall in Zusmarshausen musste ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden.
    Nach einem Unfall in Zusmarshausen musste ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Symbolbild)

    In der Ulmer Straße in Zusmarshausen hat sich am Montagnachmittag ein Betriebsunfall ereignet. Ein 65-jähriger Landwirt wollte Holz von einem Anhänger in einen Stadel laden. Aus Unachtsamkeit stürzte er vom etwa 1,50 Meter hohen Anhänger und schlug auf dem Boden auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei erlitt der Mann eine Gehirnerschütterung und eine Verletzung an der Schulter. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden