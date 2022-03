Laster verliert auf A8 Öl: Ausfahrt Zusmarshausen länger gesperrt

Eine Ölspur auf der Autobahn und auf einer Staatsstraße bei Zusmarshausen musste beseitigt werden.

Wegen einer Ölspur musste die A8-Ausfahrt Zusmarshausen am Freitag für längere Zeit gesperrt werden.

Am Freitag gegen 17 Uhr war ein 38-jähriger Berufskraftfahrer mit einem Sattelzug auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Zusmarshausen hatte er laut Polizei vermutlich einen Motorschaden und verlor deshalb Motoröl.

Der Lkw-Fahrer stoppte an der Abzweigung nach Wollbach

Der Mann fuhr an der Ausfahrt Zusmarshausen ab und bog nach links auf die Staatsstraße 2027 Richtung Wollbach ab. An der Abzweigung nach Wollbach bog er noch nach links in die Gollenhofer Straße ab und hielt dann an. Die nicht unerhebliche Ölspur zog sich von der A8 bis zum Abstellort des Lasters.

Die Fahrbahn auf der A8 sowie die Ausfahrt Zusmarshausen musste vom zuständigen Autobahnbetreiber gereinigt werden. Die Ausfahrt war deshalb für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Zusmarshausen erledigte dies auf der Staatsstraße 2027 bis zur Gollenhofer Straße. Sie war mit ca. 25 Kräften im Einsatz und übernahm Verkehrs- und Absperrmaßnahmen. (kar)

Lesen Sie dazu auch