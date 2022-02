Lkw bei Zusmarshausen brennt: A8 in Richtung Stuttgart gesperrt

Die Polizei meldet einen brennenden Lastwagen auf der A8 zwischen Zusmarshausen und Burgau. Die Autobahn ist gesperrt, es staut sich in beide Richtungen.

Vollbrand auf der Autobahn: Ein Lastwagen auf der A8 steht am Montagabend gegen 17 Uhr in Flammen. Wie die Polizei mitteilt, geriet das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Burgau in Brand. Die Autobahn ist aktuell in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Autofahrer müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Stau auf der A8 wegen brennendem Lkw bei Zusmarshausen

In Richtung München ist gegen 17 Uhr lediglich der linke Fahrstreifen gesperrt. Auch hier staut es sich. Nach ersten Informationen unserer Redaktion gibt es keine Verletzten. Bislang ist unklar, weshalb der Lastwagen in Brand geriet.

Mehr dazu in Kürze.