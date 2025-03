Lastwagen bleibt an Baum hängen

Leicht mitgenommen wurde ein Baum in der Wertinger Straße in Zusmarshausen, als der Auflieger eines Lastwagens an ihm hängenblieb. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu dem Vorfall am Freitag gegen 12.08 Uhr, als ein Fahrer mit seinem Lastwagen samt Auflieger auf Höhe der Avia-Tankstelle parken wollte. Beim Einparken blieb der 45-jährige Fahrer mit seinem Auflieger an einem Baum hängen und beschädigte diesen. Es entstand ein minimaler Sachschaden am Baum. (jah)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tankstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis