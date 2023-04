Lastwagen fährt gegen Eingangstüre in Zusmarshausen

Ein Lastwagenfahrer bleibt mit seinem Sattelzug am Eingang zu einer Firma in Zusmarshausen hängen. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro, berichtet die Polizei.

5000 Euro Sachschaden sind laut Polizei bei einem Unfall in Zusmarshausen entstanden. Dort blieb ein Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug am Donnerstag gegen 6 Uhr offenbar am Personaleingang einer Firma hängen. Das Fahrzeug touchierte beim Rangieren ein Drehkreuz, berichtet die Polizei. (kinp)