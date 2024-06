Lastwagen fährt im Kreisverkehr gegen eine Smart

Ein Lastwagenfahrer übersieht einen Smart in einem Kreisverkehr in Zusmarshausen und es kommt zu einem Auffahrunfall.

Zu einem Unfall in einem Kreisverkehr in Zusmarshausen ist es am Donnerstagmittag gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 22-jähriger Lastwagenfahrer auf der Staatsstraße von der A8 in Richtung Zusmarshausen. Am unteren der beiden Kreisverkehre musste ein 37 Jahre alter Smart-Fahrer verkehrsbedingt halten, der Sattelzugfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr leicht auf. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)