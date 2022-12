Lastwagen rutscht in Zusmarshausen ins Bankett und verliert Diesel

Ein Lkw-Fahrer gerät in Zusmarshausen beim Abbiegen ins Bankett. Aufgrund der Schräglage des Sattelzugs läuft Diesel aus dem Tank, doch der Fahrer hat Glück.

Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer, der am Dienstagvormittag in Zusmarshausen von der Straße abgekommen ist. Der 31-Jährige geriet beim Linksabbiegen in der Waldstraße ins Bankett und sank dort mit den linken Reifen der Sattelzugmaschine in den Boden ein .

Aus eigener Kraft kam er laut Polizei nicht mehr aus dem Seitenstreifen raus. Zudem traten durch die Schräglage des Lkw etwa 20 Liter Diesel aus dem randvoll gefüllten Tank aus. Der Kraftstoff blieb aber wegen des lehmigen und angefrorenen Bodens in einer Pfütze stehen, so dass die Mitarbeiter des Bauhofs Zusmarshausen den Diesel abschöpfen konnten. Der Lastwagen musste mit einem Abschleppfahrzeug aus seiner misslichen Lage befreit werden. (thia)