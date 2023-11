Zusmarshausen

vor 32 Min.

Lebensmittel teilen - das geht jetzt auch in Zusmarshausen

In der Wertinger Straße 12 in Zusmarshausen wurden am Freitag die Räume für das Foodsharing eingeweiht.

Plus Am Freitag hat die Marktgemeinde den neuen Fairteiler in der Wertinger Straße 12 offiziell eröffnet. Hier sollen Lebensmittel vor der Tonne gerettet werden.

Artikel anhören Shape

Foodsharing - also Essen teilen - das geht jetzt auch in Zusmarshausen. Die Initiative Foodsharing und der Markt Zusmarshausen haben am Freitag einen so genannten Fairteiler eröffnet. Das heißt im Klartext: Wer Lebensmittel übrig hat, die er selber nicht aufbrauchen kann, bringt sie ab sofort zwischen 8 und 19 Uhr in die Wertinger Straße 12.

In diesem Zeitraum sind die Räumlichkeiten für alle zugänglich, die Lebensmittel mitnehmen oder abgeben möchten. Das gilt für Hobbygärtner, die ihre Ernte nicht selbst aufessen können, genauso wie für diejenigen, die aus Versehen zu viel oder das Falsche eingekauft haben. Wichtig ist, dass die Verpackungen noch verschlossen sind und dass keine selbst gekochten oder gebacken Speisen abgegeben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen