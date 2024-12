Lehrerin und Boxweltmeisterin - großer Empfang an der Realschule

Ein ganz besonderer Mittwochmorgen an der Staatlichen Realschule Zusmarshausen: In der ersten Pause versammelten sich alle Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen in der Aula, um ihrer Lehrerin, Frau Rupprecht, zu ihrem dreifachen Weltmeistertitel im Boxen zu gratulieren. Die Sportlehrerin, die in der Boxwelt unter dem Namen „Tiny Tina“ bekannt ist, hatte sich am vergangenen Samstagabend in einem packenden Kampf in Heidelberg einen weiteren Weltmeistertitel gesichert.

Jubel und Applaus für die dreifache Weltmeisterin in Zusmarshausen

Unter Jubel und Applaus betrat die Weltmeisterin die Bühne, begleitet von Schulleiter Jürgen Seipt-Wunderwald und dem zweiten Konrektor Christian Mögele, die sie mit kurzen Ansprachen herzlich beglückwünschten. Im Anschluss berichtete Kollege Hubert Haslauer, der den Kampf live verfolgt hatte, kurz von der berauschenden Stimmung vor Ort.

Viele Kinder nutzten die Gelegenheit, um mehr über den Alltag einer Boxweltmeisterin zu erfahren. Foto: Realschule Zusmarshausen

Ein besonderes Highlight der kleinen Feier war außerdem die Fragerunde, die von einigen Schülerinnen und Schülern der 5. Klassen vorbereitet worden war. Viele Kinder nutzten die Gelegenheit, um mehr über den Alltag einer Boxweltmeisterin zu erfahren. Wie fühlt man sich vor so einem wichtigen Kampf? Und wie ist es, wenn man realisiert, dass man eine so gute Gegnerin bezwingen konnte? Mit welcher Kampftechnik hat Frau Fritschi sich den Erfolg gesichert? Die ganze Aula lauschte gespannt den Antworten, die die Profi-Boxerin den Kindern gab. Die Zusmarshauser Realschule ist stolz darauf, eine angehende Boxlegende Teil des Kollegiums nennen zu können und alle freuen sich darauf, auch in Zukunft von „Tiny Tinas“ Erfolgen zu hören. (AZ)