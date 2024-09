Lese- und Lernpaten dringend gesucht

Der Verein fiz (Familien in Zusmarshausen) sucht noch Lese- und Lernpaten. Seit einigen Jahren begeistern die Lesepatinnen und Lesepaten Grundschülerinnen und Grundschüler und helfen ihnen so beim Lesenlernen. In diesem Schuljahr sollen außerdem Kinder unterstützt werden, die Betreuung beim Erledigen ihrer Hausaufgaben brauchen. Wer sich vorstellen kann, mit ein bis drei Grundschülern zu lesen oder Hausaufgaben zu machen, und ein bis zwei Stunden pro Woche in die Zukunft dieser Kinder zu investieren, wird gebeten, sich bei Verena Maier zu melden unter Telefon 0176-222 390 31 oder per E-Mail an lesepaten@fiz-eV.de. (AZ)