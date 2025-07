Let‘s Dance Party Hop in Zusmarshausen

Die Band „Tom and the krauts“ rockte im Tanzstudio Let´s Dance in Zusmarshausen die Bühne. Die erlernten Schritte des gut besuchten Beginnerworkshops konnten die Paare im Anschluss auf der Tanzfläche umsetzen. Manuela und Bernhard Uhl, die den Beginnerworkshop leiteten, freuten sich über die meist volle Tanzfläche. Bill Haley, Elvis Presley und viele andere klassische 50er Jahre Hits zauberte die launige Band aus dem Chiemgauer Land in den Saal. Auftritte der Boogie-Woogie-Gruppe des Tanzstudios Let´s Dance aus Zumarshausen sowie der Lolli-Pops aus Gundelfingen, Rock´n´Roll und Boogie-Woogie-Club, überzeugten durch Synchronität, Akrobatik und schnelle Kickbewegungen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!