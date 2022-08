Zusmarshausen

vor 33 Min.

Licht aus, Heizung runter: So will Zusmarshausen Energie sparen

Bürgermeister Bernhard Uhl dreht die Heizung runter. Zusmarshausen will in Sachen Energiesparen mit gutem Beispiel vorausgehen.

Plus Die Energiepreise explodieren und es droht ein Mangel an Gas. Zusmarshausen reagiert mit einer Reihe an Maßnahmen. Einige werden schon seit Jahren praktiziert.

Von Philipp Kinne

Jeden Tag schreiben die Preise für Energie aktuell neue Rekordwerte. Expertinnen und Experten warnen vor einem harten Winter, der vermutlich alle teuer zu stehen kommt. In Zusmarshausen will die Gemeinde nun handeln. Sie kündigt ein umfangreiches Programm zum Energiesparen an. Auch andere Kommunen sparen, wo es geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen