Wie ein Zusmarshauser durch seine Stammzellenspende zum Lebensretter wurde

Plus Kerstin aus Lindau und Uwe aus Zusmarshausen sind auf eine außergewöhnliche Weise miteinander verbunden. Durch eine lebensbedrohliche Krankheit entsteht eine wunderbare Freundschaft.

Von Ruth Eberhardt

Die Krankheit traf Kerstin wie ein Blitz. Die 53-Jährige stand mitten im Leben, hatte ein erfülltes Familienleben mit fünf Kindern (davon drei Pflegekinder), war bekannt für ihre Tatkraft und Hilfsbereitschaft. Im Juni 2020, mitten in der Coronapandemie, kamen die Symptome: "Es fühlte sich zunächst an wie eine Grippe. Bald konnte ich kaum noch schlucken, es ging rapide abwärts", erzählt sie. In der Uniklinik Ulm erfuhr Kerstin, dass sie akute myeloische Leukämie hat, eine bösartige Form von Blutkrebs, und den nächsten Tag wahrscheinlich nicht überlebt hätte. Von diesem Moment an musste sie ein tiefes Tal durchwandern, ohne zu wissen, wie dieser Weg enden würde. Wegen einer Begleiterkrankung lag sie zunächst eine Woche im künstlichen Koma, dann erhielt sie mehrere Zyklen Chemotherapie. Im Oktober 2020 stand fest: Sie kann nur überleben, wenn sie eine Stammzellenspende bekommt.

"Diese Krankheit kann jeden treffen, jederzeit und in jedem Alter"

Kerstin möchte ihren Nachnamen für sich behalten. Ihre Geschichte erzählt sie dennoch – aus Dankbarkeit für ihre Lebensrettung und weil sie möglichst viele Menschen ermutigen möchte, sich bei der Stammzellspenderdatei DKMS zu registrieren. "Diese Krankheit kann jeden treffen, jederzeit und in jedem Alter", betont sie. Damals, als sie selbst todkrank war, sind rund 500 Menschen einem Registrierungsaufruf gefolgt.

